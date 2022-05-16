Українець здійснив кілька хороших сейвів, серед яких відбитий пенальті у виконанні Альваро Негредо.

Феєрія Луніна і суперслалом Родріго у відеоогляді матчу Кадіс – Реал – 1:1

"Чудова гра", – написав Тібо Куртуа, який і не дозволяє Луніну отримувати більше часу на полі. "Лунін справді добре виступає. З огляду на його скромну практику, він зіграв дуже добре", – додав захисник Начо.

Додамо, що для Луніна це був лише четвертий матч у сезоні і другий в чемпіонаті. Андрій ніяк не може вберегти ворота "сухими", пропускаючи строго по одному голу в кожній зустрічі.

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