Голкіпер Реала Андрій Лунін, як і очікувалось, став головним претендентом на місце у воротах в матчі 3-го туру групового туру Ліги чемпіонів проти Шахтаря.

Куртуа не встигне відновитись від травми, через яку пропустив гру з Осасуною, тож бельгієць не зіграє і проти Шахтаря, повідомляє журналіст Хосе Луїс Санчес.

Анчелотті оцінив шанси Луніна зіграти проти Шахтаря у Лізі чемпіонів

Трохи інакша інформація в El Partidazo de Cope: Куртуа вже немає пошкодження, але працюватиме з фізіотерапевтами та в тренажерному залі, тож є невелика ймовірність зіграти в матчі проти Шахтаря. З командою також тренуються Лукас Васкес та Лука Модріч, які пропустили гру з Осасуною.

Таким чином, саме Лунін може зіграти проти "гірників" в другому для себе поєдинку в складі Реала. Поєдинок проти Реала відбудеться вже 5 жовтня, початок зустрічі о 22:00.

Реал – Осасуна: Лунін перед Шахтарем починає з першої втрати очок у сезоні – Бензема повернувся історичним прокляттям