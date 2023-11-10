Офіційний сайт мадридців підтвердив, що в іспанського голкіпера діагностовано травму привідного м'яза правого стегна.

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Очікується, що Кепа Аррісабалага пропустить від двох до трьох тижнів. У зв'язку з тим, що іспанець не повернеться раніше, ніж після паузи на національні збірні, Андрій Лунін має зіграти з перших хвилин проти Валенсії. Зустріч з "кажанами" запланована на 11 листопада.

Кепа отримав пошкодження перед матчем з Брагою в Лізі чемпіонів. Українець замінив його у стартовому складі й провів чудовий матч.

Варто нагадати, що за Валенсію наразі виступає український нападник Роман Яремчук.

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