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Лунін здійснив класний сейв на тренуванні Реала – іспанські ЗМІ відзначили українця

17:19 1711 Читать на русском
Лунін здійснив класний сейв на тренуванні Реала – іспанські ЗМІ відзначили українця
Андрій Лунін / фото: ФК Реал Мадрид

Голкіпер Реала Андрій Лунін на повну силу займається з новими одноклубниками та готується до сезону 2018/19.

Український голкіпер Реала Андрій Лунін здійснив шикарний сейв на тренуванні команди. Воротар у класному стрибку відбив м'яч, який летів у самий кут воріт.

Лунін став частиною нового явища в Реалі – 6 "дітей", які наближають майбутнє і міняють трансферний вектор

Одне з провідних іспанських видань AS відзначило українця.

"Лунін наполегливо працює, щоб отримати місце в першій команді. Хороші рефлекси, як для зросту 1,91", – зазначає видання.

До слова, вчора Лунін дебютував за Реал у поєдинку з Манчестер Юнайтед, залишивши свої ворота "сухими".

Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Відеоновини Андрій Лунін Андрій Лунін
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