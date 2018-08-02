Лунін здійснив класний сейв на тренуванні Реала – іспанські ЗМІ відзначили українця

Голкіпер Реала Андрій Лунін на повну силу займається з новими одноклубниками та готується до сезону 2018/19.

Український голкіпер Реала Андрій Лунін здійснив шикарний сейв на тренуванні команди. Воротар у класному стрибку відбив м'яч, який летів у самий кут воріт.

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Одне з провідних іспанських видань AS відзначило українця.

"Лунін наполегливо працює, щоб отримати місце в першій команді. Хороші рефлекси, як для зросту 1,91", – зазначає видання.

До слова, вчора Лунін дебютував за Реал у поєдинку з Манчестер Юнайтед, залишивши свої ворота "сухими".