Український воротар Андрій Лунін прокоментував свої слова, які він сказав після гри з Леганесом (3:2).

Лунін вийшов у стартовому складі Реала на матч 29-го туру Ла Ліги проти Леганеса (3:2). Українець зазнав критики через не найкращу гру, а також за висловлювання після матчу, про те, що Реал повинен вигравати матчі без сторонньої допомоги.

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У своєму Instagram голкіпер вирішив пояснити свої слова, зіславшись на недосконале знання іспанської мови.

"Спроба скористатися тим, що я недосконало володію іспанською, здається мені неправильною, але я постараюся покращуватися. Заслужена перемога вчора. Hala Madrid", – написав Лунін.

Цікаво, що українець грає в Іспанії з 2018 року, крім Реала воротар виступав за Ов'єдо, Леганес та Вальядолід. У нинішньому сезоні Андрій Лунін провів 11 матчів за мадридський клуб, пропустив 15 голів та оформив 4 "кліншити". Його контракт з "вершковими" діє до 2030 року.

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