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Лунін заявив про готовність зіграти у стартовому складі збірної України проти Нігерії

17:20 673 Читать на русском
Лунін заявив про готовність зіграти у стартовому складі збірної України проти Нігерії
Андрій Лунін / фото: УАФ

Голкіпер збірної України Андрій Лунін поділився очікуваннями напередодні матчу проти національної команди Нігерії.

 

"Збірна Нігерії – хороша силова команда. Усі представники африканського континенту грають потужно, в атлетичний футбол.

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Дуже приємно перебувати у Дніпрі. Уперше на передматчевому тренуванні бачив стільки вболівальників, уся трибуна була заповнена. Почуваюся добре, готовий зіграти проти нігерійців, якщо довірять місце у складі", – цитує Луніна прес-служба УАФ.

Нагадаємо, товариський поєдинок між збірними України та Нігерії відбудеться сьогодні, 10 вересня, на Дніпро-Арені. Початок зустрічі о 21:30.

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Україна Україна Збірна України Україна - Нігерія Андрій Лунін Андрій Лунін
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