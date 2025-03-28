"Россонері" розглядають Луніна як можливу заміну Майку Меньяну, з яким поки не вдається продовжити контракт, повідомляє SpazioMilan. Також італійці стежать за голкіпером Лілля Люка Шевальє.

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Якщо Меньян не підпише нову угоду з клубом, тоді Мілан влітку спробує придбати українця, яким також цікавляться Манчестер Юнайтед та Галатасарай. Чинний контракт Майка Меньяна з міланцями чинний до 30 червня 2026 року.

У нинішньому сезоні Лунін провів 10 матчів за мадридський клуб, пропустив 13 голів та оформив 4 "кліншити". Його угода з клубом діє до літа 2030 року. Наразі Мілан посідає 9-те місце у турнірній таблиці Серії А з 47-ма очками.

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