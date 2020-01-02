Лунін зацікавив одного з лідерів Сегунди

Воротар національної збірної України Андрій Лунін отримав ще один варіант продовження кар’єри.

Голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін, який на правах оренди виступає за Вальядолід, може перейти в Альмерію, повідомляє видання todofichajes.com.

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Як відомо, у Мадриді незадоволені відсутністю ігрової практики в українця, тому в найближчі дні мають намір розірвати орендну угоду з Вальядолідом, яка розрахована до літа 2020 року.

Нагадаємо, у поточному сезоні Лунін відіграв за Вальядолід лише один матч у Кубку Іспанії. Окрім Альмерії, на Луніна претендують іспанський Ов’єдо та український СК Дніпро-1.

Альмерія з 36-ма очками посідає у Сегунді другу сходинку і відстає від першого місця на сім пунктів.

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