Ньюкасл активно шукав підсилення у воротарську лінію і звернув свою увагу на Андрія Луніна з мадридського Реала.

Лунін чітко визначився, де продовжить кар'єру – амбітно кидає виклик одному з найкращих воротарів світу

Як повідомляє Caughtoffside, "сороки" наважилися зробити пропозицію "вершковим" щодо українця. Ньюкасл пропонував Реалу три мільйони євро за оренду Луніна. "Бланкос" відхилили запит, оскільки не мають наміру відпускати Андрія цього літа, особливо на запропонованих умовах.

Нагадаємо, що роль Луніна в Реалі не змінилася з приходом Хабі Алонсо. Українець залишиться другим номером в команді після Тібо Куртуа.

До слова, Ньюкасл має найбагатших власників. Клубом володіє суверенний фонд Саудівської Аравії (PIF).

"Мої батьки пройшли пішки від Гани до іспанського кордону": вибив Довбика з ЛЄ, золоту медаль Євро-2024 віддав матері