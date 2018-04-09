toggle menu
Футбол 24 Новини футболу Україна
КАРПАТИ - ЗІРКА ДЕСНА - АРСЕНАЛ-КИЇВ

Лунін зацікавив Наполі та Рому? Лестер та Інтер є фаворитами, – агент

19:17 1344 Читать на русском
Лунін зацікавив Наполі та Рому? Лестер та Інтер є фаворитами, – агент
Андрій Лунін / фото Твіттер

Голкіпер збірної України Андрій Лунін має море варіантів для продовження кар'єри в топ-чемпіонаті.

У тій же Італії не лише Інтер, начебто близький до трансферу 19-річного гравця Зорі, зацікавлений у трансфері одного з найперспективніших воротарів Європи.

Куди Інтер здаватиме Луніна після потенційного трансферу: є 3 претенденти

Сьогодні коментатор Mediaset Рафаеле Ауріемма з Неаполя повідомив, що Наполі також стежить за ситуацією з українським стражем воріт. В особі Луніна спортивний директор клубу Джунті бачить заміну Сепе на роль резервного воротаря. Трансфер оцінюють у 6-8 мільйонів євро. Рома також готова поборотись за Андрія.

Агент Іраклій Хведеліані, який стверджує, що представляє інтереси голкіпера Зорі, прокоментував останні чутки на Radio Crc.

"Дізнався про інтерес Наполі та Роми до Луніна з газет. Однак не виключаю, що ці клуби контактують з гравцем. Декілька команд з Італії, Австрії та Англії стежать за ним.

Ювентус також цікавився раніше, але інтерес не був серйозним. Лестер та Інтер є головними фаворитами зараз, однак не можу вам розповісти щось більше".

Геллер: Англійський клуб пропонував за Луніна 6-7 мільйонів фунтів

Теги
Рома Рома Головне Англія Зоря Зоря Андрій Лунін Андрій Лунін Трансфери чемпіонату України Трансфери Чемпіонату Італії Трансфери Чемпіонату Англії Наполі Наполі Лестер Сіті Лестер Сіті Італія Трансфери
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
30
хв
Рома
21:45
Барселона
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук