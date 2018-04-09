Лунін зацікавив Наполі та Рому? Лестер та Інтер є фаворитами, – агент

Голкіпер збірної України Андрій Лунін має море варіантів для продовження кар'єри в топ-чемпіонаті.

У тій же Італії не лише Інтер, начебто близький до трансферу 19-річного гравця Зорі, зацікавлений у трансфері одного з найперспективніших воротарів Європи.

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Сьогодні коментатор Mediaset Рафаеле Ауріемма з Неаполя повідомив, що Наполі також стежить за ситуацією з українським стражем воріт. В особі Луніна спортивний директор клубу Джунті бачить заміну Сепе на роль резервного воротаря. Трансфер оцінюють у 6-8 мільйонів євро. Рома також готова поборотись за Андрія.

Агент Іраклій Хведеліані, який стверджує, що представляє інтереси голкіпера Зорі, прокоментував останні чутки на Radio Crc.

"Дізнався про інтерес Наполі та Роми до Луніна з газет. Однак не виключаю, що ці клуби контактують з гравцем. Декілька команд з Італії, Австрії та Англії стежать за ним.

Ювентус також цікавився раніше, але інтерес не був серйозним. Лестер та Інтер є головними фаворитами зараз, однак не можу вам розповісти щось більше".

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