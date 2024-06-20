Голкіпер Реала Андрій Лунін може опинитися в Манчестер Сіті, повідомляє Fichajes.

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За інформацією джерела, чинний чемпіон АПЛ вбачає в українцеві альтернативу бразильському воротарю Едерсону та готується зробити Реалу першу трансферну пропозицію.

До слова, раніше ЗМІ повідомляли, що у конкуренцію Едерсону можуть підписати ще одного нашого земляка – Анатолія Трубіна з Бенфіки.

Нагадаємо, Реал запропонував Луніну продовжити контракт до 2029 року, але Андрій схиляється до відходу з команди. Головними претендентами на українця називають Арсенал, Манчестер Юнайтед, Ньюкасл, Інтер, Ювентус та інші.

Минулого сезону Лунін провів за Реал 31 матч у всіх турнірах, в яких пропустив 32 голи (ще у 12 поєдинках відстояв "на нуль"). Нині він перебуває у таборі збірної України, з якою бере учать на Євро-2024.

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