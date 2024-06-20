Лунін зацікавив Манчестер Сіті – Гвардіолі і Ко доведеться витримати серйозну конкуренцію у боротьбі за українця
Андрій Лунін продовжує розглядати варіанти щодо продовження своєї кар'єри.
Голкіпер Реала Андрій Лунін може опинитися в Манчестер Сіті, повідомляє Fichajes.
"Луніну було зовсім непросто": Касільяс похвалив українця за чемпіонський сезон, але має для нього невтішний прогноз
За інформацією джерела, чинний чемпіон АПЛ вбачає в українцеві альтернативу бразильському воротарю Едерсону та готується зробити Реалу першу трансферну пропозицію.
До слова, раніше ЗМІ повідомляли, що у конкуренцію Едерсону можуть підписати ще одного нашого земляка – Анатолія Трубіна з Бенфіки.
Нагадаємо, Реал запропонував Луніну продовжити контракт до 2029 року, але Андрій схиляється до відходу з команди. Головними претендентами на українця називають Арсенал, Манчестер Юнайтед, Ньюкасл, Інтер, Ювентус та інші.
Минулого сезону Лунін провів за Реал 31 матч у всіх турнірах, в яких пропустив 32 голи (ще у 12 поєдинках відстояв "на нуль"). Нині він перебуває у таборі збірної України, з якою бере учать на Євро-2024.
"Від героя до лиходія за 30 днів": Лунін здивував іспанців на Євро-2024, Атлетіко закриє очі на провал Довбика