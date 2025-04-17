26-річний голкіпер потрапив у сферу інтересів двох грандів європейського футболу. Луніним зацікавились Манчестер Сіті та мюнхенська Баварія, повідомляє Fichajes.

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Зазначається, що англійський клуб розглядає українця як заміну Едерсону, який влітку може продовжити кар'єру в Саудівській Аравії. "Містяни" вже готують початкову пропозицію щодо трансферу Луніна у розмірі 20 мільйонів євро.

Баварія уважно стежить за виступами українського голкіпера та хоче посилити конкуренцію у клубі завдяки підписанню воротаря Реала. Втім, Андрій Лунін більше схиляється до переходу в англійський чемпіонат, де він міг би спробувати свої сили в одній з найсильніших ліг континенту.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні Лунін провів 12 матчів за Реал, пропустив 19 голів, у чотирьох поєдинках зіграв "на нуль". Контракт українця з "вершковими" розрахований до 2030 року. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 20 мільйонів євро.

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