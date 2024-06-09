Інтер шукає воротаря, який би посилив конкуренцію в команді, а також став наступником Яна Зоммера.

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Як повідомляє Internews24 з посиланням на Il Giorno, керівництвом міланського клубу звернулося до Реала, щоб дізнатися про можливість трансферу Андрія Луніна. Флорентіно Перес дав чітку зрозуміти Інтеру, що мадридці не мають наміру продавати українця.

Нагадаємо, що Андрій Лунін зіграв за "вершкових" у сезоні 2023/24 у 31 матчі у всіх турнірах. Українець допоміг Реалу здобути титул чемпіона Іспанії та виграти у 15 раз Лігу чемпіонів.

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