Андрій Лунін ще матиме шанс продемонструвати свою якість у воротах Реала.

УЗД виявила у Кепи Аррісабали розрив привідного м'язу, інформує журналіст Гільєм Балаге. Травма виглядає не надто серйозно, але баск повинен пропустити 2-3 тижні. У п'ятницю (10 листопада) запланована МРТ, яка дасть більш точні дані.

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Це означає, що Андрій Лунін точно зіграє 11 листопада проти Валенсії Романа Яремчука. Потім дуже невчасно буде 2-тижнева пауза на збірні, упродовж якої Кепа може відновитися. 26 листопада Реал зіграє з Кадісом, а 29-го з Наполі в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, Лунін терміново замінив конкурента у зустрічі з Брагою і став одним з героїв – відбитий пенальті, "суха" гра. Реал виграв усі три матчі нинішнього сезону, коли українець виходив зі старту.

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