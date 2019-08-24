Лунін залишився у запасі Вальядоліда на матч проти Реала – онлайн-трансляція матчу

Український голкіпер Андрій Лунін не вийде в старті Вальядоліда на 2 тур Ла Ліги проти мадридського Реала. Онлайн-трансляцію гри можна переглянути на "Футбол 24".

Реал Вальядолід у своєму Twitter опублікував стартовий склад на матч 2 туру Ла Ліги проти Реала. Українець Андрій Лунін спостерігатиме за грою проти команди, якій належить його контракт, з лави для запасних.

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Матч на стадіоні Сантьяго Бернабеу розпочнеться о 20:00 за київським часом. Лунін перебрався у Вальядолід на правах річної оренди.

Раніше футболісти, орендовані у мадридського клубу, не могли виходити на поле у матчах проти власної команди. Проте з цього сезону Реал відмовився від цього правила.