Лунін забере номер Куртуа у наступному сезоні, – Marca

Тібо Куртуа після двох років у Мадриді нарешті одягне светр з одиницею на спині, інформує Marca.

Реал визначився з трансферною політикою на міжсезоння – розкішні новини для Луніна

У перший сезон бельгійця в Реалі перший номер належав Кейлору Навасу. Минулого літа костариканець пішов з команди, але на той час Куртуа вже був заявлений на чемпіонат 13-им, і звичний для голкіпера номер забрав Ареола. Кілька днів тому оренда француза в Реалі завершилася, тому Тібо нарешті стане справжнім №1. Очікується, що у новому сезоні 13-ку забере Андрій Лунін.

Нагадаємо, українець останні півроку виступав за Ов'єдо на правах оренди. У складі астурійців він носив светр з номером 25.

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