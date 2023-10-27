Лунін з дружиною та зірками Реала відвідав баскетбольне Класіко – переможний приклад перед матчем осені
27 жовтня 12:10 - Читать на русском
Футболісти Реала сходили на баскетбольний матч між Мадридом і Барселоною, де отримали позитивні емоції.
У суботу о 17:15 Реал проведе найважливіший матч осені – виїзне Класіко з Барселоною. Мадрид йде на вершині Ла Ліги, маючи одне очко переваги над каталонцями.
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Вчора баскетбольна команда Реала показала приклад футболістам. Мадрид переграв Барсу з рахунком 65:64. До битви обидві команди підійшли без втрат, але після перемоги Реал одноосібно очолив таблицю Євроліги.
Гравці Реала відвідали поєдинок. На гру прийшли всі молоді зірки: Вінісіус, Беллінгем, Родріго, Камавінга, Чуамені, а також Андрій Лунін з дружиною.
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