Футболісти Реала сходили на баскетбольний матч між Мадридом і Барселоною, де отримали позитивні емоції.

У суботу о 17:15 Реал проведе найважливіший матч осені – виїзне Класіко з Барселоною. Мадрид йде на вершині Ла Ліги, маючи одне очко переваги над каталонцями.

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Вчора баскетбольна команда Реала показала приклад футболістам. Мадрид переграв Барсу з рахунком 65:64. До битви обидві команди підійшли без втрат, але після перемоги Реал одноосібно очолив таблицю Євроліги.

Гравці Реала відвідали поєдинок. На гру прийшли всі молоді зірки: Вінісіус, Беллінгем, Родріго, Камавінга, Чуамені, а також Андрій Лунін з дружиною.