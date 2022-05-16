Голкіпер Реала Андрій Лунін точно може занести собі в актив матч проти Кадіса (1:1).

Українець потрапив у символічну збірну 37-го туру Прімери за версією WhoScored.

Феєрія Луніна і суперслалом Родріго у відеоогляді матчу Кадіс – Реал – 1:1

Лунін є єдиним представником Реала серед 11-ти найкращих. Голкіпер" вершкових" здійснив 6 сейвів, зокрема відбив удар Альваро Негредо з пенальті. Все це потягнуло на оцінку 8,2 – третій результат у символічній збірній.

Додамо, що для Луніна це був лише четвертий матч у сезоні і другий в чемпіонаті. Андрій ніяк не може вберегти ворота "сухими", пропускаючи строго по одному голу в кожній зустрічі.

Лунін став героєм Реала у матчі Прімери: відбитий пенальті, звання найкращого і не лише