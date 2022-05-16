Лунін єдиний серед гравців Реала потрапив у символічну збірну туру Прімери
14:13 - Читать на русском
Голкіпер Реала Андрій Лунін точно може занести собі в актив матч проти Кадіса (1:1).
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Маріано Діас 5’
5’ Маріано Діас
Українець потрапив у символічну збірну 37-го туру Прімери за версією WhoScored.
Феєрія Луніна і суперслалом Родріго у відеоогляді матчу Кадіс – Реал – 1:1
Лунін є єдиним представником Реала серед 11-ти найкращих. Голкіпер" вершкових" здійснив 6 сейвів, зокрема відбив удар Альваро Негредо з пенальті. Все це потягнуло на оцінку 8,2 – третій результат у символічній збірній.
Додамо, що для Луніна це був лише четвертий матч у сезоні і другий в чемпіонаті. Андрій ніяк не може вберегти ворота "сухими", пропускаючи строго по одному голу в кожній зустрічі.
Лунін став героєм Реала у матчі Прімери: відбитий пенальті, звання найкращого і не лише
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