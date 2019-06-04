Лунін: Я хотів би залишитись зі збірною України U-20, але на мене розраховують в головній команді

Голкіпер збірної України Андрій Лунін прокоментував своє повернення у табір національної команди.

"Успіхи збірної України U-20 на ЧС-2019? Багато позитивних емоцій. Нарешті пройшли 1/8 фіналу, але під силу пройти ще далі. Буду вболівати за хлопців. Я переживав всі емоції, грав всі матчі, хотілося б залишитися, довести справу по максимуму до кінця. Але, якщо на мене розраховують в національній збірній, то це велика честь, і немає ніяких питань.

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Я не хочу прогнозувати, але збірній U-20 під силу вигравати в кожному матчі. Там ніхто не ставить захмарних завдань, стати чемпіонами світу. Потрібно рухатися від гри до гри, поки це спрацьовувало. Оцінюю шанси з колумбійцями 50 на 50.

Після вчорашньої гри не спав довго, був переліт, тому просто хочу хоча б годину поспати. Ніякого розчарування немає, як можна в національну збірну приїжджати в поганому настрої? Це неможливо", – цитує Луніна офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, на підопічних Андрія Шевченка очікують 2 матчі відбору до Євро-2020 із збірними Сербії та Люксембургу. Поєдинки відбудуться 7-го та 8 червня відповідно.

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