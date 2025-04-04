"Щодо голкіперів не варто хвилюватися. По-перше, оскільки Куртуа почувається набагато краще, ми вважаємо, що він зможе відновитися до Ліги чемпіонів (з Арсеналом). Участь Луніна в завтрашньому матчі під питанням, оскільки ми ухвалимо рішення після тренування напередодні матчу.

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А якщо щось не так, я повністю довіряю Франу. Він чудовий воротар, єдина проблема в тому, що він молодий, але рано чи пізно настане і його час. Якщо його час настане завтра (проти Валенсії), ми будемо дуже раді за нього, тому що всі переконані, що його чекає велике майбутнє як воротаря. Тому з нашого боку жодних побоювань з цього приводу немає.

Ми покращили гру як команда. Це не індивідуальні помилки. Алаба добре зіграв проти Реал Сосьєдада, але йому не пощастило. Ми не заслужили пропустити чотири голи і заслужили забити більше. Ми змінилися: у нас стало більше потужності з Мбаппе, і нам трохи складніше в обороні. Це й так знаємо.

Моє майбутнє? Я ніколи не скажу, що залишаю Мадрид", – цитує Анчелотті Marca.

Нагадаємо, завтра, 5 квітня, "вершкові" зіграють проти Валенсії. А вже у вівторок, 8 квітня, на мадридців чекає зустріч з Арсеналом в Лізі чемпіонів.

Лунін все ж, як і анонсував Анчелотті, взяв участь у тренуванні.

Lunin s'entraîne avec le groupe !



pic.twitter.com/fKlht1JO1R — VisionMadrid (@VisionMadrid) April 4, 2025

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