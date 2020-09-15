Лунін втримав ворота на замку під час спарингу Реала – Зідан довірив українцю один тайм
Реал не зміг приховати усі деталі секретного спарингу проти Хетафе.
Видання Marca на своєму офіційному сайті опублікувало склад мадридців на товариську зустріч з Хетафе.
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Очевидно, українських вболівальників цікавить доля Андрія Луніна. У першій половині гри ворота Реала захищав Тібо Куртуа. Голкіпер впорався із завданням на відмінно, а його партнери відвантажили супернику 6 м'ячів.
Після перерви наставник мадридців Зінедін Зідан повністю змінив склад і довірив місце у воротах Луніну. Голкіпер збірної України не підвів тренера і впорався з усіма ударами суперника, на відміну від атакувальної ланки Реала, яка голів у другому таймі не забивала.
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