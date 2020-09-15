Реал не зміг приховати усі деталі секретного спарингу проти Хетафе.

Видання Marca на своєму офіційному сайті опублікувало склад мадридців на товариську зустріч з Хетафе.

Реал видав феєрію у таємничому спарингу, до якого готувався Лунін – покер Бензема і надпотужний тайм з 6 голами

Очевидно, українських вболівальників цікавить доля Андрія Луніна. У першій половині гри ворота Реала захищав Тібо Куртуа. Голкіпер впорався із завданням на відмінно, а його партнери відвантажили супернику 6 м'ячів.

Після перерви наставник мадридців Зінедін Зідан повністю змінив склад і довірив місце у воротах Луніну. Голкіпер збірної України не підвів тренера і впорався з усіма ударами суперника, на відміну від атакувальної ланки Реала, яка голів у другому таймі не забивала.

"Луческу будує Реал у Динамо": реакція Срни на фіаско Шахтаря, чому Шевченко найкращий у світі і "кидок" Суркіса