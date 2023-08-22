Наставник Реала Карло Анчелотті визначився, хто буде основним у воротах мадридців.

Вже цієї п'ятниці на гру з Сельтою вийде новачок Реала Кепа Аррісабалага, повідомляє Mundo Deportivo з посиланням на Cadena Ser.

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Зазначається, що Карло Анчелотті вже визначився і з ролями воротарів на сезон. Так, Кепа гратиме в матчах Ла Ліги та Ліги чемпіонів, а Луніну залишаться поєдинки Кубка Іспанії (принаймні, перші раунди).

Нагадаємо, що Аррісабалага приєднався до Реала на правах оренди з Челсі через важку травму Куртуа. Лунін вже встиг зіграти у 2 матчах чемпіонату, в яких пропустив 1 гол.

До слова, вже після приходу Кепи дружина Андрія Луніна запевнила, що українець не буде другим воротарем у Реалі та зможе виграти конкуренцію.

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