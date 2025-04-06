Лунін втішив молодого воротаря Реала після поразки в дебютному матчі – кадри розчулили мережу
Після поразки Реала в грі 30-го туру Ла Ліги проти Валенсії (1:2) Фран Гонсалес не стримав емоцій.
Втрата важливих очок Реала в боротьбі за чемпіонство стала болючим ударом для всіх гравців "вершкових". Проте для 19-річного Франа Гонсалеса це ще й був дебютний матч за королівський клуб, тому він не стримував свого розпачу після фінального свистка. Відео емоційної реакції гравця публікують в соцмережі X.
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Молодого голкіпера Реала підтримали партнери по команді й навіть суперники з Валенсії. Зокрема Андрій Лунін, який залишився в запасі на гру через ушкодження, втішав свого одноклубника після матчу і сказав тому кілька слів на вухо. 26-річний українець як ніхто знає, що дебют за Реал в молодому віці може бути складним в психологічному плані.
Нагадаємо, що Лунін пропускав гру проти Валенсії через ушкодження камбалоподібного м'яза. Його участь в поєдинку 1/4 Ліги чемпіонів проти Арсенала також під питанням, проте Карло Анчелотті сподівається, що Куртуа або Лунін встигнуть відновитися до матчу, який відбудеться 8 квітня.
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