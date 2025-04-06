Втрата важливих очок Реала в боротьбі за чемпіонство стала болючим ударом для всіх гравців "вершкових". Проте для 19-річного Франа Гонсалеса це ще й був дебютний матч за королівський клуб, тому він не стримував свого розпачу після фінального свистка. Відео емоційної реакції гравця публікують в соцмережі X.

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Молодого голкіпера Реала підтримали партнери по команді й навіть суперники з Валенсії. Зокрема Андрій Лунін, який залишився в запасі на гру через ушкодження, втішав свого одноклубника після матчу і сказав тому кілька слів на вухо. 26-річний українець як ніхто знає, що дебют за Реал в молодому віці може бути складним в психологічному плані.

Нагадаємо, що Лунін пропускав гру проти Валенсії через ушкодження камбалоподібного м'яза. Його участь в поєдинку 1/4 Ліги чемпіонів проти Арсенала також під питанням, проте Карло Анчелотті сподівається, що Куртуа або Лунін встигнуть відновитися до матчу, який відбудеться 8 квітня.

Los jugadores consolando a Fran González tras el partido. Les debería de dar vergüenza como han jugado y lo han dejado vencido en los dos goles. pic.twitter.com/RftRY86NzY — ??????? ♡ (@candela28_) April 5, 2025

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