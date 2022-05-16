Лунін встановив серйозне статистичне досягнення Реала – таке не вдавалося навіть Куртуа
Андрій Лунін примудрився увійти в історію Реала, зігравши всього 2 матчі чемпіонату.
Українець став наймолодшим воротарем Реала, якому вдалося відбити пенальті в Ла Лізі, інформує Opta. Щоправда, відповідна статистика ведеться лише із сезону 2008/09.
Феєрія Луніна і суперслалом Родріго у відеоогляді матчу Кадіс – Реал – 1:1
Вчора Лунін впорався з ударом Альваро Негредо у матчі проти Кадіса (1:1). На той момент Андрію було 23 роки і 93 дні. До Реала він приєднався ще влітку 2018-го, проте дебютувати на рівні чемпіонату за "вершкових" вдалося лише у нинішній кампанії.
Додамо, що для Луніна це був четвертий матч у сезоні і другий в Ла Лізі. Українець ніяк не може вберегти ворота "сухими", пропускаючи строго по одному голу в кожній зустрічі.
Лунін став героєм Реала у матчі Прімери: відбитий пенальті, звання найкращого і не лише