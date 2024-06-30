У мадридському Реалі відхід Андрія Луніна з клубу все частіше вважають більш імовірним, повідомляє Ramon Alvarez de Mon.

Лунін отримав "покарання" від Реала за ранній виліт з Євро-2024 – Модріч складе компанію українцю

Український голкіпер досі не підписав новий контракт з "вершковими", і у нього є сумніви щодо подальшого перебування в Мадриді. Після фіналу Ліги чемпіонів в роздягальні вважалося, що Лунін шукатиме нові можливості на наступний сезон. Тренерський штаб на чолі з Карло Анчелотті також поділяв це припущення, адже Лунін хоче стати основним голкіпером команди, а Реал ясно показує, що Куртуа залишиться першим номером.

Нагадаємо, представник "вершкових" розпочинав Євро у статусі основного воротаря збірної України, однак провалив матч проти Румунії (0:3) і поступився місцем Анатолію Трубіну з Бенфіки. Попри це Реал пропонував йому новий контракт до 2029 року.

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