Андрій Лунін і Кепа Аррісабалага в цьому сезоні конкуруватимуть за статус першого номера в мадридському Реалі.

Реал запостив у соцмережах відео тренування голкіперів. Лунін і Аррісабалага почергово виконують всі вправи під керівництвом Луїса Льопіса, з яким в Андрія нещодавно був конфлікт.

Конфлікт Луніна з тренером Реала: в Іспанії розкрили причини – українець міг стати жертвою неоднозначного рішення

Українець і іспанець відпрацьовували виходи з воріт, роботу на лінії та реакцію. Обидва викладалися й отримали подяку від тренера воротарів.

Нагадаємо, що Куртуа отримав важку травму, тому Реал орендував Кепу з Челсі. За прогнозами, саме він буде основним кіпером у Мадриді.