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Лунін врятував матч для Ов'єдо, – іспанський журналіст

17:07 147 Читать на русском
Лунін врятував матч для Ов'єдо, – іспанський журналіст
Андрій Лунін / Фото Реал Ов'єдо

Директор відділу спорту іспанського видання La Nueva España Ігнасіо Аспаррен оцінив гру голкіпера збірної України за мотивами матчу Ов'єдо – Понферрадіна (0:0).

"Вважаю, що Лунін награв на 7 з 10-ти. Він не дуже добре розпочав матч, це правда, але помітно додавав протягом гри.

Розкішні сейви Луніна у відеоогляді матчу Ов'єдо – Понферрадіна

Був одним з найкращих. В другому таймі він врятував очко красивим сейвом", – розповів Аспаррен для Футбол 24.

Нагадаємо, 21-річний українець виступає за Ов'єдо на правах оренди, права на голкіпера належать мадридському Реалу. У нинішньому сезоні Сегунди Андрій провів 10 матчів, в яких пропустив 10 м'ячів.

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Джерело: Футбол 24
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Теги
Іспанія Ов'єдо Ов'єдо Андрій Лунін Андрій Лунін Сегунда Українці за кордоном
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