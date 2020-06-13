Лунін врятував матч для Ов'єдо, – іспанський журналіст

Директор відділу спорту іспанського видання La Nueva España Ігнасіо Аспаррен оцінив гру голкіпера збірної України за мотивами матчу Ов'єдо – Понферрадіна (0:0).

"Вважаю, що Лунін награв на 7 з 10-ти. Він не дуже добре розпочав матч, це правда, але помітно додавав протягом гри.

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Був одним з найкращих. В другому таймі він врятував очко красивим сейвом", – розповів Аспаррен для Футбол 24.

Нагадаємо, 21-річний українець виступає за Ов'єдо на правах оренди, права на голкіпера належать мадридському Реалу. У нинішньому сезоні Сегунди Андрій провів 10 матчів, в яких пропустив 10 м'ячів.

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