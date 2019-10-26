Лунін володіє найкращими якостями і Шовковського, і Пятова, – Олег Федорчук

Відомий український тренер Олег Федорчук порівняв досягнення двох головних воротарів в історії національної збірної України.

"Андрій Пятов зіграв за збірну 92 матчі й зрівнявся за цим показником з Олександром Шовковським. Шовковського і Пятова важко порівнювати. Кожен із них є символом певної епохи. Фактично, в збірній за всі 28 років незалежності грали лише ці двоє. І всі 28 років вони не мали справжньої конкуренції.

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Зараз виростає третій голкіпер – Андрій Лунін, який належить Реалу. Він має найкращі якості і Шовковського, і Пятова. І теж, судячи із усього, не матиме конкуренції. Виходить так, що Пятов набирався досвіду, сидячи на лаві за Шовковським, а Лунін – сидячи за Пятовим. І це добре, бо означає, що бодай на воротарську позицію нам не треба запрошувати натуралізованих бразильців.

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Якщо порівнювати Шовковського та Пятова, невелику перевагу усе ж віддам Олександрові. В обох кар'єри схожі – на піку грали лише за один клуб, обоє мали комфортні умови в збірній, бо не відчували конкуренції. Обоє могли припуститися кричущої помилки. Поки що Пятов помиляється лише в клубі, а Олександр має результативну помилку в збірній.

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Однак у Шовковського є матчі, де він практично самотужки двічі витягнув свої команди. Це гра з Швейцарією в 1/8 Кубка світу-2006 і поєдинок зі Спартою у кваліфікації до Ліги чемпіонів 1998/99. В Андрія успіхи локальніші – відбиті пенальті в ході відбірних турнірів й звання найкращого гравця матчу. Можливо, Пятов зуміє перевершити свого тренера в збірній за результатами. Якщо досягнемо успіху на Євро, перевага перейде до Андрія", – цитує Федорчука Gazeta.ua.

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