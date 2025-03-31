"Футбол 24" проаналізував матч 29-го туру між Реалом та Леганесом, в якому зіграв Андрій Лунін. Українець ще й спричинив скандал, сказавши, що мадридці мають перемагати без допомоги.

Реал вирвав вольову перемогу над Леганесом (3:2), але матч вийшов скандальним. Зокрема, в одному з епізодів червону міг отримати Джуд Беллінгем за удар по нозі суперника, але суддя навіть не призначив фол.

"Ми повинні перемагати без допомоги": Лунін прокоментував скандальне суддівство у матчі Реала

У післяматчевому коментарі вляпався і Андрій Лунін, який сказав, що "Реалу потрібно здобувати перемоги без допомоги". Після цього українець в Instagram повідомив, що його слова не так інтерпретували через його недосконале володіння іспанською. Сумнівне пояснення, адже Лунін досить вільно спілкується із пресою.

А робота судді Гонсалеса Фуертеса викликала чимало питань. Окрім незафіксованого фолу Беллінгема можна згадати штрафний удар, з якого Кіліан Мбаппе забив вирішальний гол. За момент із Тапією та Родріго цілком могли і не призначати стандарт. Про все це і не тільки дивіться в новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".