Лунін вкотре залишився в запасі Вальядоліда на матч Прімери

Тренерський штаб іспанського клубу не поспішає давати шанс голкіперу збірної України.

Вальядолід у офіційному твіттері опублікував заявку команди на матч третього туру Прімери проти Леванте.

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Як і в попередніх двох іграх, Андрій Лунін опинився на лаві для запасних. Головний тренер "пусели" Серхіо продовжує довіряти Жорді Масіпу, який впевнено захищає ворота команди з початку сезону.

Нагадаємо, матч Леванте – Вальядолід розпочнеться о 20:00 за київським часом. Після двох турів клуб Луніна має чотири очки в активі.

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