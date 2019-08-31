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Лунін вкотре залишився в запасі Вальядоліда на матч Прімери

19:31 78 Читать на русском
Лунін вкотре залишився в запасі Вальядоліда на матч Прімери
Андрій Лунін / Офіційний сайт Вальядоліда

Тренерський штаб іспанського клубу не поспішає давати шанс голкіперу збірної України.

 

Вальядолід у офіційному твіттері опублікував заявку команди на матч третього туру Прімери проти Леванте.

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Як і в попередніх двох іграх, Андрій Лунін опинився на лаві для запасних. Головний тренер "пусели" Серхіо продовжує довіряти Жорді Масіпу, який впевнено захищає ворота команди з початку сезону.

Нагадаємо, матч Леванте – Вальядолід розпочнеться о 20:00 за київським часом. Після двох турів клуб Луніна має чотири очки в активі.

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Іспанія Українці за кордоном Андрій Лунін Андрій Лунін Леванте - Вальядолід Вальядолід Вальядолід
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