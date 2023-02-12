Напередодні Реал у фіналі Клубного чемпіонату світу здолав Аль-Хіляль з рахунком 5:3 і восьмий раз став найкращим клубом планети. Весь поєдинок за "вершкових" провів Андрій Лунін, який став другим українцем (після Дмитра Чигринського), якому вдалось завоювати цю нагороду. Однак, на відміну від екс-захисника Барселони, наш голкіпер взяв повноцінну участь у фіналі турніру.

Тріумф Луніна з трьома пропущеними у відеоогляді фіналу Клубного ЧС Реал – Аль-Хіляль – 5:3

На церемонію нагородження Лунін вийшов з українським прапором і зробив декілька фото з дружиною та трофеєм в руках.

Нагадаємо, напередодні півфіналу турніру Тібо Куртуа отримав м'язову травму і місце у рамці Реала довірили українцю.

До слова, у поточному сезоні Лунін провів за мадридців 10 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 9 голів (у трьох поєдинах відстояв на нуль).

Лунін взяв перший Клубний ЧС для України – Реал здолав Аль-Хіляль у фіналі, але Андрій пропустив тричі в день народження