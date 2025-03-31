Тренерський штаб Реала визначався з гравцями, які зіграють у півфіналі Кубка Короля з Реал Сосьєдадом.

Як повідомляє прес-служба клубу, Карло Анчелоті, наставник "вершкових", включив у список 20 гравців на кубкову зустріч. Тібо Куртуа пропустить гру через травму. Таким чином, Андрій Лунін вийде у стартовому складі вдруге поспіль.

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Крім того, до заявки не потрапили ще чотири гравці. Дані Карвахаль, Едер Мілітао, Ферлан Менді та Дані Себальйос пропустять матч через різноманітні травми.

Нагадаємо, що півфінал Кубка Іспанії між Реалом та Реал Сосьєдадом відбудеться завтра, 1 квітня. Стартовий свисток пролунає о 22:30 за київським часом.

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