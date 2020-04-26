Лунін випередив конкурента в Реалі через економічні мотиви – AS розсекретив зарплати обох

Український кіпер зекономить Реалу чимало грошей, ставши дублером Тібо Куртуа на сезон 2020/21.

"Лунін переміг Ареола", – пише авторитетний AS про рішення "бланкос" щодо нового №2 мадридського гранда. Реал не збирається викуповувати права на французького воротаря в умовах економічної нестабільності, викликаної пандемією.

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Керівництво Реала завчасно готується до наслідків фінансової кризи. Зарплатна відомість виходить на перший план. Обравши Луніна, мадриці заощадять щонайменше 1 млн 350 тисяч євро – це половина річної ставки Ареола (2 млн 700 тисяч) та приблизна зарплата українця, за інформацією видання.

Жорстка економія – ледь не основна причина вибору на користь Андрія. Мадрид, як і більшість європейських клубів, серйозно затягує паски. Повернення орендованих або обміни гравців повинні стати основою майбутнього ринку. Крім нашого чемпіона світу U-20, "бланкос" майже гарантовано повернуть Едегора (Сосьєдад) та Ашрафа (Борусія Д).

Зідан начебто вважає, що Реал не повинен суттєво витрачатись на дублера Куртуа. Тим паче, Лунін нарешті переконав тренерський штаб Реала своїми виступами за Ов'єдо.

Нагадаємо, що Андрій затримається в Сегунді надовше через можливе поновлення сезону.

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