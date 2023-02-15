Андрій Лунін потрапив до стартового складу Реала на матч 21 туру чемпіонату Іспанії з Ельче. У зв'язку з черговою травмою основного голкіпера "вершкових" Тібо Куртуа в українця з'явилася можливість зіграти у своєму шостому матчі Ла Ліги сезону 2022/23.

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Всього ж у поточному сезоні Лунін зіграв за Реал 10 матчів. Гра з Ельче стане для українця 11-ю в сезоні.

Стартовий склад Реала на гру з Ельче: Лунін – Карвахаль, Мілітао, Начо, Алаба – Камавінга, Вальверде, Себальос – Асенсіо, Бензема, Родріго.

У цій зустрічі гравці мадридської команди вперше приміряють футболки з патчем переможця Клубного чемпіонату світу.

Матч Реал – Ельче розпочнеться о 22:00 за київським часом. Онлайн-трансляція – на MEGOGO.

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