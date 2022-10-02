Лунін потрапив у стартовий склад Реала на гру проти Осасуни. Цей матч стане дебютним для українця в цьому сезоні. Також варто відзначити повернення з лазарету Бензема.

Склад Реала: Лунін – Карвахаль, Рюдігер, Алаба, Менді – Кроос, Чуамені, Себальйос – Родріго, Бензема, Вінісіус

Шлях в основу для Андрія відкрила травма Куртуа. Бельгієць пошкодив спину, через що Лунін, скоріш за все, зіграє і з Шахтарем в Лізі чемпіонів.

Матч Реал – Осасуна стартує о 22:00 за київським часом. Реал йде без втрат у чемпіонаті Іспанії, а Осасуна розмістилася під єврокубковою зоною.

Лунін набрав ігрову форму, відігравши за збірну України з Вірменією та Шотландією. У тих поєдинках він не пропустив жодного гола.

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