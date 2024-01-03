Матч Реал – Мальорка розпочнеться о 20:15 за київським часом. Дивитися гру в прямому етері можна на сервісі MEGOGO.

Лунін наразі виграє боротьбу в Кепи за місце у воротах Реала. За інформацією авторитетних ЗМІ, матч проти Мальорки стане вирішальним для Андрія. Якщо українець сьогодні впорається, то гратиме проти Атлетіко в Суперкубку Іспанії та буде фаворитом на наступні тури Прімери.

Стартовий склад Реала: Лунін – Карвахаль, Чуамені, Рюдігер, Гарсія – Вальверде, Кроос, Модріч – Беллінгем – Родріго, Вінісіус.

Вінісіус повертається після травми, а в центрі захисту Реала залишається дірка. Через травми Мілітао та Алаби, а також дискваліфікацію Начо, позицію змушений закривати Чуамені.

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