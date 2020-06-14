Лунін відзначив міні-ювілей та отримав найвищу оцінку за весь час виступів у Ов'єдо

Голкіпер Ов'єдо Андрій Лунін мав кілька приводів для радощів після поєдинку з Понферрадіною.

Гравець збірної України відзначав міні-ювілей – 10 матчів у складі астурійського клубу.

Лунін врятував матч для Ов'єдо, – іспанський журналіст

Перший тайм вийшов для Луніна доволі нервовим, однак він зміг заспокоїтися і зрештою став одним з героїв гри проти Понферрадіни (0:0). Авторитетний ресурс SofaScore нагородив 21-річного воротаря оцінкою 7,7 – найвищий бал за весь час виступів українця у складі Ов'єдо.

Додамо, що в наступному турі Лунін і компанія гратимуть проти прямого конкурента за виживання – Депортіво.

Лунін з двома обличчями приголомшив іспанські ЗМІ та фанатів: від сучого сина до божевільного рятівника за 90 хвилин