Голкіпер Реала та збірної України Андрій Лунін приєднався до численних публікацій футболістів про своє святкування Різдва.

Українець зустрів свято разом зі своєю дівчиною та двома собаками. Ялинка та колоритні костюми доповнили образ.

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"З Різдвом", – Лунін підписав публікацію іспанською та англійською мовами. Вже 30 грудня Реал поїде в гості до Ельче, тому голкіперу не слід надто захоплюватися святкуванням.

Нагадаємо, влітку "вершкові" повернули Луніна з оренди у Ов'єдо, але Зідан поки не дав Андрію жодної хвилини у офіційних матчах.

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