Реал ось-ось має оголосити про продовження контракту з Тібо Куртуа, що ставить під сумнів довгострокові перспективи Андрія Луніна в команді.

Реал Мадрид і Куртуа досягли згоди щодо продовження контракту. Бельгієць підписав нову угоду до 2027 року, але поки що про це не повідомляється офіційно.

Фанати Реала атакували Луніна – українець здивував своєю реакцією (ВІДЕО)

Це ставить Андрія Луніна у скрутне становище, оскільки цього літа його майбутнє знову було під питанням. Українець швидко відреагував на це і чітко заявив про свої наміри залишитися у Вальдебебасі.

"Я збираюся віддати все, що в мене є, щоб отримати ігровий час та бути на такому ж високому рівні, як Куртуа", – цитує українця Defensa Central.

Лунін хоче заслужити кожну хвилину, яку Хабі Алонсо може йому запропонувати у сезоні 2025/26, хоча й знає, що це буде важко. Андрій також вірить, що зможе стати наступником бельгійця у майбутньому, попри чутки про інтерес Реала до Доннарумми та інших голкіперів.

