Голкіпер Реала та збірної України Андрій Лунін коротко підсумував невдалий результат в матчі з Бельгією у другому поєдинку плей-офф Ліги націй (0:3).

Учора, 23 березня, Україна зазнала прикрого розгрому від Бельгії у плей-офф Ліги націй за право грати в Дивізіоні A. Підопічні Реброва виграли перший матч (3:1) і отримали комфортну перевагу, але навіть це не допомогло вистояти в двоматчевому протистоянні – "синьо-жовті" поступилися з загальним рахунком 3:4.

Бельгія – Україна – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Андрій Лунін за підсумками другої гри отримав визнання від уболівальників, здобувши статуетку "Лев матчу". Голкіпер набрав 56% голосів фанатів.

"Усім дякую. Прикро за результат, будемо рухатися вперед та намагатися радувати вас", – написав Лунін на своїй сторінці в Instagram.

Україна зазнала розгрому від Бельгії, не зумівши кваліфікуватись у еліту Ліги націй