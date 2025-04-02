Учора, 1 квітня, у півфіналі Кубка Іспанії мадридці пройшли Реал Сосьєдад за сумою двох матчів (1:0; 3:4, 1:0 в овертаймі). Лунін провів на полі всі 120 хвилин.

Фейли Луніна у відеоогляді матчу Реал Мадрид – Реал Сосьєдад – 4:4

"З великими стражданнями в кінці. Команда, Бернабеу, разом до кінця. #HalaMadrid", – написав Лунін на своїй сторінці в Instagram.

Додамо, що український голкіпер провів 12 матчів в нинішньому сезоні за Реал, пропустивши 19 голів та 4 рази зберігши ворота "сухими" в усіх турнірах.

Сосьєдад забив Реалу 4 голи, але все одно вилетів – Мадрид прорвався у фінал Кубка попри ляп Луніна й автоголи Алаби