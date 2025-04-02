Лунін відреагував на чотири пропущені голи від Реал Сосьєдада: "З великими стражданнями"
2 квітня 09:28 - Читать на русском
Голкіпер Реала Андрій Лунін прокоментував матч-відповідь півфіналу Кубка Іспанії проти Реал Сосьєдада (4:4).
30’ Ендрік
82’ Джуд Беллінгем
86’ Орельєн Чуамені
115’ Антоніо Рюдігер
72’ Девід Алаба
80’ Мікель Оярсабаль
90’ Мікель Оярсабаль
30’ Ендрік
90’ Мікель Оярсабаль
115’ Антоніо Рюдігер
80’ Мікель Оярсабаль
72’ Девід Алаба
86’ Орельєн Чуамені
82’ Джуд Беллінгем
Учора, 1 квітня, у півфіналі Кубка Іспанії мадридці пройшли Реал Сосьєдад за сумою двох матчів (1:0; 3:4, 1:0 в овертаймі). Лунін провів на полі всі 120 хвилин.
Фейли Луніна у відеоогляді матчу Реал Мадрид – Реал Сосьєдад – 4:4
"З великими стражданнями в кінці. Команда, Бернабеу, разом до кінця. #HalaMadrid", – написав Лунін на своїй сторінці в Instagram.
Додамо, що український голкіпер провів 12 матчів в нинішньому сезоні за Реал, пропустивши 19 голів та 4 рази зберігши ворота "сухими" в усіх турнірах.
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