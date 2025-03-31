"У мене хороший настрій щодо майбутнього, саме тому ми досі граємо у всіх змаганнях. Я провів 10 чи 11 матчів і сподіваюся, що зможу грати більше. Я зосереджений на щоденній роботі та матчах, особливо коли настає моя черга грати. Залишилося ще зовсім небагато, два чи три місяці. Тепер нема часу думати.

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Я продовжив контракт, щасливий тут. Я ніколи не переставав боротися за своє місце. Я трохи зосереджений на змаганнях, у яких ми виступаємо.

Я завжди вірив, що зможу досягти успіху, що це клуб моєї мрії. Це дуже важливо для мене, і мені дуже подобається, як змінюється моя роль. Сподіваюся, так триватиме потроху. Я дуже радий насолоджуватись будь-якою грою, коли отримую можливість", – сказав Лунін в коментарі Bernabeu Digital.

Нагадаємо, упродовж минулого літа постійно фігурували чутки про відхід українця, який мав останній рік контракту. Втім, у підсумку Лунін пролонгував угоду з Реалом до червня 2030-го. Тібо Куртуа продовжує відчувати дискомфорт в коліні, тому Андрій отримує регулярну практику в нинішньому сезоні – 11 матчів, 15 пропущених голів, 4 "кліншити".

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