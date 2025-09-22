Лунін опинився серед трьох гравців Реала, які так і не отримали ігрового часу в цьому сезоні, зазначає Marca. Інші двоє – Ендрік та Ферлан Менді, які заліковували важкі травми (бразилець вже встиг потрапити до заявки на гру проти Еспаньйола).

Українець влітку мав аж три варіанти, де продовжити кар'єру – його пов'язували з Фенербахче, Галатасараєм та Ов'єдо, за який Андрій вже виступав у сезоні 2019/20. Лунін вирішив ігнорувати всі пропозиції. Його пріоритетом завжди було залишитися в Мадриді, хоча він завжди усвідомлював недоторканний статус Куртуа. Українець, у якого контракт до 2030 року, терплячий і щасливий як у клубі, так і в місті. Іспанське видання акцентує на браку ігрового часу минулого сезону (14 матчів у всіх турнірах), а нинішню його ситуацію називає безпрецедентною.

Наразі Лунін залишився за спиною свого конкурента, Тібо Куртуа, який і не думає поступатись місцем у старті. Перспективи українця досить похмурі: доведеться чекати на свій шанс аж до січня 2026 року, коли Реал стартуватиме на ранніх стадіях Кубка Іспанії.

До слова, мадридці наразі видали ідеальний старт сезону в Ла Лізі (15 очок після 5 турів), а також перемогли Марсель в матчі 1-го туру основного етапу Ліги чемпіонів.

