Лунін виділив пріоритетні умови щодо зміни клубу в Ла Лізі

Український голкіпер Реала Андрій Лунін поділився думками щодо свого майбутнього на тлі чуток про інтерес Бетіса до воротаря.

"Клуби між собою розмовляють, хто дає більше гарантій, який клуб розраховує на мене, що я можу конкурувати за місце в складі, а не просто прийти. Якщо клуб хоче мене лише на заміну, коли буде шанс, тоді і випустять – такий варіант не розглядається.

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Такого рівня, як в Реалі, ніде немає. Але для мого віку в такому клубі, як Вальядолід, рівень досить високий. Команда грає в Ла Лізі, там футболісти хорошого рівня, на тренуваннях дуже важко і швидкість присутня. Для розвитку досить непогано", – сказав Лунін для Football Hub.

Нагадаємо, 20-річний голкіпер збірної України зараз виступає за Вальядолід на правах оренди. Контракт гравця належить мадридському Реалу. Через відсутність ігрової практики у нинішньому клубі у ЗМІ все більше з'являється чуток про можливий перехід Луніна в Бетіс.

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