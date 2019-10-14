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Лунін виділив пріоритетні умови щодо зміни клубу в Ла Лізі

16:29 1104 Читать на русском
Лунін виділив пріоритетні умови щодо зміни клубу в Ла Лізі
Андрій Лунін / Фото Managing Madrid

Український голкіпер Реала Андрій Лунін поділився думками щодо свого майбутнього на тлі чуток про інтерес Бетіса до воротаря.

"Клуби між собою розмовляють, хто дає більше гарантій, який клуб розраховує на мене, що я можу конкурувати за місце в складі, а не просто прийти. Якщо клуб хоче мене лише на заміну, коли буде шанс, тоді і випустять – такий варіант не розглядається.

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Такого рівня, як в Реалі, ніде немає. Але для мого віку в такому клубі, як Вальядолід, рівень досить високий. Команда грає в Ла Лізі, там футболісти хорошого рівня, на тренуваннях дуже важко і швидкість присутня. Для розвитку досить непогано", – сказав Лунін для Football Hub.

Нагадаємо, 20-річний голкіпер збірної України зараз виступає за Вальядолід на правах оренди. Контракт гравця належить мадридському Реалу. Через відсутність ігрової практики у нинішньому клубі у ЗМІ все більше з'являється чуток про можливий перехід Луніна в Бетіс.

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Теги
Українці за кордоном Андрій Лунін Андрій Лунін Трансфери Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид Вальядолід Вальядолід Іспанія Бетіс Бетіс
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