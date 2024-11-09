Карло Анчелотті знову випустив Луніна в стартовому складі, й сьогодні Андрій віддячив за довіру не лише сейвами.

Лунін асистом допоміг Вінісіусу оформити хет-трик – українець повторив 30-річний подвиг, жахіття Мілітао і ще 2 травми

На 61 хвилині український голкіпер упіймав м'яч після навісу й дуже грамотно оцінив ситуацію. Лунін побачив, що Вінісіус може втекти від опікуна, та виконав майстерну передачу на бразильця. Вийшов дуже класний асист голкіпера Реала.