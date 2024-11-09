Лунін віддав асист на Вінісіуса в Ла Лізі – відео результативної передачі голкіпера Реала
9 листопада 16:44 - Читать на русском
Український воротар Реала Андрій Лунін результативно провів 13-тур Ла Ліги проти Осасуни.
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Карло Анчелотті знову випустив Луніна в стартовому складі, й сьогодні Андрій віддячив за довіру не лише сейвами.
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На 61 хвилині український голкіпер упіймав м'яч після навісу й дуже грамотно оцінив ситуацію. Лунін побачив, що Вінісіус може втекти від опікуна, та виконав майстерну передачу на бразильця. Вийшов дуже класний асист голкіпера Реала.
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