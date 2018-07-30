Лунін відчув топ-клас у Реалі: Лопетегі змусив тренуватись попри шалений шторм – фото дня

Реал Мадрид провів перше тренування під час передсезонних зборів у США, яке ледь не було зірвано через погодні умови.

Андрій Лунін разом з двома іншими воротарями старанно працював, поки злива не втрутилась у плани головного тренера мадридців Хулена Лопетегі. Після нетривалої паузи на тренажерний зал, викликаної побоюванням отримати удар блискавки, екс-наставник збірної Іспанії змусив своїх гравців продовжувати під проливною зливою та шаленим вітром.

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І це, незважаючи на рекомендації операторів тренувальної бази в Маямі. Лише, коли всі добряче намокли, тренер змилостився і дозволив сховатись від дощу. Утім шторм таки наламав плани Лопетегі. "Вершкові" уже одягнули нагрудники і були готові провести двосторонній матч, однак він так і не відбувся.

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Реал сподівається, що зливи вщухнуть і стихія не завадить підготуватись до першого матчу в рамках Міжнародного кубка чемпіонів. Команда Луніна проекзаменує кризовий Манчестер Юнайтед.

Головний тренер манкуніанців Жозе Моурінью, який раніше працював у Реалі, нарікає на відсутність зіркових гравців у команді та критикує свою молодь. Матч Манчестер Юнайтед – Реал Мадрид відбудеться у середу, 1 серпня, о 3-й ночі за київським часом.

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