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Лунін відчув топ-клас у Реалі: Лопетегі змусив тренуватись попри шалений шторм – фото дня

12:21 5073 Читать на русском
Лунін відчув топ-клас у Реалі: Лопетегі змусив тренуватись попри шалений шторм – фото дня
Андрій Лунін на першому тренуванні Реала в Маямі

Реал Мадрид провів перше тренування під час передсезонних зборів у США, яке ледь не було зірвано через погодні умови.

Андрій Лунін разом з двома іншими воротарями старанно працював, поки злива не втрутилась у плани головного тренера мадридців Хулена Лопетегі. Після нетривалої паузи на тренажерний зал, викликаної побоюванням отримати удар блискавки, екс-наставник збірної Іспанії змусив своїх гравців продовжувати під проливною зливою та шаленим вітром.

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І це, незважаючи на рекомендації операторів тренувальної бази в Маямі. Лише, коли всі добряче намокли, тренер змилостився і дозволив сховатись від дощу. Утім шторм таки наламав плани Лопетегі. "Вершкові" уже одягнули нагрудники і були готові провести двосторонній матч, однак він так і не відбувся.

Андрій Лунін, шторм, Реал Мадрид, Маямі, Кейлор Навас

Фото дня: 19-річний український голкіпер, уже весь мокрий, щось пояснює своєму конкурентові Кейлору Навасу.

Реал сподівається, що зливи вщухнуть і стихія не завадить підготуватись до першого матчу в рамках Міжнародного кубка чемпіонів. Команда Луніна проекзаменує кризовий Манчестер Юнайтед.

Головний тренер манкуніанців Жозе Моурінью, який раніше працював у Реалі, нарікає на відсутність зіркових гравців у команді та критикує свою молодь. Матч Манчестер Юнайтед – Реал Мадрид відбудеться у середу, 1 серпня, о 3-й ночі за київським часом.

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Манчестер Юнайтед - Реал Мадрид: Середа 01 серпня 2018

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