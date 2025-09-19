У мережі з’явилося відео з тренування Реала, де Дані Себальйос вразив уболівальників своєю технікою. Півзахисник ефектно зупинив м’яч після передачі, а вже наступним дотиком бездоганно пробив повз Андрія Луніна, влучивши точно у "дев’ятку" воріт.

Реал отримав вердикт щодо дискваліфікації зірки – клуб готується до нової битви

На кадрах видно, що український голкіпер зробив відчайдушний стрибок, однак сейв був практично неможливим – удар Себальйоса виявився бездоганним за точністю та силою.

Варто нагадати, що Реал нещодавно розпочав виступи у Лізі чемпіонів із перемоги над Марселем (2:1). Дубль оформив Кіліан Мбаппе, тоді як Андрій Лунін залишився у запасі.

Реал дотиснув Марсель у скандальному матчі ЛЧ – Карвахаль повторив Зідана-2006, дубль Мбаппе з пенальті