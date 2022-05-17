Голкіпер мадридців Андрій Лунін перебуває у пошуках нового місця працевлаштування. Його не влаштовує кількість ігрового часу.

23-річний українець задоволений у Мадриді усім, окрім ігрового часу. Він налаштований знайти клуб, у якому йому гарантують стабільну практику або ж боротьбу за місце у стартовому складі, що майже неможливо у Реалі через Куртуа.

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Як стверджує Marca, "бланкос" розуміють ситуацію та починають пошук заміни. Одним із пріоритетних варіантів є Давід Оспіна. Контракт голкіпера з Наполі завершується влітку, тому це головне питання, яким займається офіс Реала. У Мадриді готові гарантувати Оспіні ігрову практику, чого не мав Лунін.

Попри все, "бланкос" задоволені ставленням Андрія до своєї справи. Укаїнець має чудові відносини і з Куртуа, і з Анчелотті, який визнає, що наш голкіпер заслуговує грати в стартовому складі частіше. Лунін не хоче остаточно покидати Реал, тому шукатиме варіант з орендою.

За майже чотири роки у клубі воротар провів лише 5 офіційних поєдинків, 4 з яких – цього сезону. Також він тричі вирушав в оренди (Леганес, Вальядолід, Ов'єдо).

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