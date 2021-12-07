"Я Луніна знаю дуже давно, батька його теж знаю. Коли я тільки став тренером збірної, то викликав його – він захворів на коронавірус. Після цього, говорю відверто, я не мав з ним контактів. Мені щотижня дають інформацію про ігрову практику наших футболістів.

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Я все про кожного футболіста знаю. Як я можу викликати воротаря, який уже два роки не грає? Це не докір. Андрій сам знає. Якщо будь-який футболіст мені зателефонує та попросить пораду, то я йому її дам. Коли вони були молоді, то дзвонили, радилися. На цьому рівні вони мають агентів, ніхто зі мною не радиться. Вони самі вирішують свої питання.

У чому йому треба додати, щоб отримати місце у збірній? Він вибрав не той клуб.Потрібно знаходити команду за своїми можливостями і там грати. Реал – це барвисто, красиво. Але людині вже 23-й рік піде. Йому треба грати. Може, він цим займеться. У нього є своя голова на плечах", – сказав Петраков в інтерв'ю ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, Лунін прейшов у Реал з Зорі у липні 2018 року за 8,5 млн євро. За цей час він лише одного разу виходив в основі у матчі Кубка Іспанії. У збірній України дебютував за часів Андрія Шевченка 23 березня 2018 року у матчі проти Саудівської Аравії (1:1). Загалом провів за "синьо-жовтих" 6 поєдинків.

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