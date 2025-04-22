Воротар Реала Андрій Лунін відправився з командою на матч 33-го туру Ла Ліги проти Хетафе.

Реал оголосив свою заявку на виїзну гру проти Хетафе в чемпіонаті Іспанії.

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До заявки знову потрапив українець Андрій Лунін, який нещодавно відновився від травми камбалоподібного м'яза. Про це повідомив Реал на своїй офіційній сторінці в Х.

Український воротар отримав ушкодження проти Реала Сосьєдада в грі-відповіді півфіналу Кубка Короля. 26-річний голкіпер повернувся до заявки Реала лише в матчі попереднього туру проти Атлетіка.

Нагадаємо, що Лунін в поточному сезоні зіграв лише 12 матчів за "вершкових". Він оформив 4 сухі поєдинки та пропустив 19 голів.

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